Mulfingen. Schwer verletzt wurde ein 37-Jähriger bei einem Sturz mit seinem Motorrad am Montag bei Mulfingen. Der Mann war mit seiner Honda gegen 16 Uhr von der Toräckerstraße in die Amtsstraße abgebogen. Hier verlor er wohl die Kontrolle über sein Bike und stürzte. Der Motorradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

