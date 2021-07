Bereits am Montagnachmittag gegen 14 Uhr war ein 44-jähriger Motorradfahrer auf der Hessentaler Straße in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. Eine vor dem Motorradfahrer fahrende 35-jährige Ford-Fahrerin, bremste ab um anschließend nach rechts in ein Grundstück einzufahren. Dies deutete der 44-Jährige falsch und er versuchte die Ford-Fahrerin rechts zu

...