Motorradfahrer bei Blaufelden schwer verletzt

Blaufelden/Riedbach. Ein 22-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Freitag, kurz nach 13 Uhr, die B 290 von Bad Mergentheim kommend in südliche Richtung. An einer übersichtlichen Stelle, zwischen Riedbach und Blaufelden, kurz vor der Abzweigung zum Schrozberger Ortsteil Kälberbach, wollte der Golf-Fahrer einen vorausfahrenden Lastwagen und Traktor überholen und wechselte hierzu auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er einen bereits von hinten kommenden, ebenfalls überholenden 63-jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge und der BMW-Kradfahrer wurde von der Fahrbahn abgewiesen, landete in der Wiese und verletzte sich bei dem Sturz schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren Vollsperrung der B 290 Zwei Pkw sind in Bad Mergentheim zusammengestoßen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bundesstraße 290 bei Bad Mergentheim Pkw stoßen am Spessartblick zusammen Mehr erfahren