Mordserie in Schwäbisch Hall möglicherweise aufgeklärt

Schwäbisch Hall. Möglicherweise haben Polizei und Staatsanwaltschaft eine Mordserie in Schwäbisch Hall aufgeklärt. Am späten Vormittag wollen sie bei einer Pressekonferenz neue Ermittlungsergebnisse vorstellen. Nach der möglichen Mordserie im Kreis Schwäbisch Hall mit drei getöteten Seniorinnen (die FN berichteten) will die Polizei um 11.30 Uhr weitere Einzelheiten bekannt geben. Laut SWR und Stuttgarter Zeitung hat es im Schwäbisch Haller Stadtteil Tullauer Höhe gestern Vormittag einen Polizeieinsatz gegeben. Ein Mann sei in Handschellen abgeführt worden. Das habe ein Anwohner berichtet, so die SZ.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die „Soko Höhe“, die schon im Dezember nach dem Todesfall einer 77-Jährigen in Schwäbisch Hall gegründet und mittlerweile auf 75 Personen aufgestockt wurde, sieht einen möglichen Tatzusammenhang zwischen einer getöteten Frau in Michelbach und der 77-Jährigen in Schwäbisch Hall, die in ihrer Wohnung gefunden wurde. Aufgrund der Parallelen wird zudem ein weiteres Tötungsdelikt aus dem Jahr 2020 untersucht. Damals war eine 94-jährige Brauerei-Erbin ganz in der Nähe des Tatorts der 77-Jährigen aus Schwäbisch Hall brutal umgebracht worden.