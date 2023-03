Mitfahrer hat Marihuana dabei

Neusitz. Junger Mann mit Drogen im Auto auf der Autobahn A7 bei Rothenburg/Neusitz: Am Samstag 11. März, gegen 14.30 Uhr, fuhr ein in Unterfranken zugelassener Pkw auf der Autobahn A7 in Richtung Ulm und wurde zu einer Fahndungskontrolle angehalten. Bei dem 23-jährigen Beifahrer konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren eröffnet und das aufgefundene Marihuanabeschlagnahmt. Bei der Überprüfung des Autofahrers konnte eine Beeinflussung durch Drogen ausgeschlossen werden.

