Mit exotischen Früchten beladener Lkw bei Kupferzell umgekippt

Kupferzell. Der 42-jährige Lenker eines Sattelzuges befuhr am Samstag gegen 7 Uhr die A 6 von Mannheim in Richtung Nürnberg. Zwischen der Anschlussstelle Neuenstein und der Anschlussstelle Kupferzell, direkt nach dem Rasthof Hohenlohe, kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach zirka 50 Metern Fahrt im Seitenstreifen kippte der Sattelzug schließlich um und blieb auf der rechten Seite liegen. Der Fahrer und sein 36-jähriger Beifahrer wurden von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug gerettet. Sie waren im Fahrzeug eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt. Die beiden Insassen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an Zugfahrzeug, Sattelauflieger und Ladung beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf rund 70 000 Euro. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen und dem Seitenstreifen beträgt rund 3000 Euro. Die Ladung des Sattelaufliegers bestand aus zirka 18 Tonnen exotischen Früchten, die von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten.

