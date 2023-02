Mit Auto über Main-Radweg vor Polizei geflüchtet

Ochsenfurt. Der 34 Jahre alte Fahrer eines Pkw Ford sollte am Dienstag gegen 16.10 Uhr in der Würzburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Hierbei fuhr der Mann mit hoher Geschwindigkeit durch die Gassen von Kleinochsenfurt und über den Mainradweg in Richtung Frickenhausen. Dort wurde er von der Polizei gestoppt und vorläufig festgenommen. Da der Mainradweg zum Tatzeitpunkt sehr gut frequentiert war, ist nicht auszuschließen, dass andere Verkehrsteilnehmer durch das Fluchtverhalten gefährdet worden sein könnten. Eventuelle Zeugen beziehungsweise gefährdete Verkehrsteilnehmer sollen sich mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt, Telefon 09331/8741-0 in Verbindung setzen.

