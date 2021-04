Mehrere Pkw von Autohaus beschädigt

Ingelfingen. Ein 42-Jähriger fuhr am Samstag gegen 21 Uhr mit seinem Pkw aus einer Tankstelle in Ingelfingen. Nach wenigen Metern touchierte er eine Verkehrsinsel. Hierdurch kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr unkontrolliert auf die Ausstellungsfläche eines sich dort befindlichen Autohauses. Hier prallte das Fahrzeug frontal gegen einen zum Verkauf ausgestellten Pkw. Dieser wurde daraufhin gegen einen Fahnenmast und zwei weitere zum Verkauf ausgestellte Pkw geschleudert. Der verursachende Pkw selbst schleuderte gegen noch zwei weitere ausgestellte Autos. Der Pkw-Lenker wurde durch Ersthelfer aus seinem Pkw befreit. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei ihm wurde von der Polizei eine alkoholische Beeinflussung festgestellt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Nach ersten Einschätzungen wird von einem Gesamtschaden von etwa 150 000 Euro ausgegangen.

