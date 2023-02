Mehrere hunderttausend Euro Schaden bei Brand in Ansbach

Ansbach. Aus bislang unbekannter Ursache ereignete sich am Sonntagnachmittag sich ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ansbach. Drei Personen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Gegen 16.30 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Mitteilung über den Brand einer Wohnung in der Schalkhäuser Straße ein. Die ersten eintreffenden Streifen der Polizeiinspektion Ansbach nahmen bereits eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von einer Wohnung im ersten Obergeschoss, wahr. Insgesamt wurden drei Personen vom Rettungsdienst versorgt. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, welche vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden konnte. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Hunderttausend Euro.

