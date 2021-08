Mehrere Bahnwaggons in Crailsheim ausgebrannt

Crailsheim. Die Feuerwehr Crailsheim wurde am Samstagmorgen gegen 2.20 Uhr zum Brand von Eisenbahnwaggons gerufen, die auf einem Abstellgleis in Crailsheim-Altenmünster standen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen drei Waggons bereits in Vollbrand. Das Feuer breitete sich in der Folge auf einen vierten Waggon aus und letztendlich brannten zwei Personen- und zwei Güterwaggons aus. Die Löscharbeiten zogen sich bis zum Morgen hin. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 100 000 Euro. Da die Oberleitung durch die Hitzeentwicklung möglicherweise auch Schaden genommen hat, könnte sich die Schadenssumme noch entsprechend erhöhen. Bei den Waggons handelte es sich um ältere Waggons, die einem Verein zur Erhaltung von historischen Zügen gehören.

