Masseur in Bad Windsheimer Hotel wurde übergriffig

Bad Windsheim. Eine 21-jährige Frau wurdeam Dienstag in Bad Windsheim Opfer eines sexuellen Übergriffs durch einen Masseur. Beamte nahmen den Tatverdächtigen an seiner Arbeitsstelle fest. Gegen 13.30 Uhr ließ sich eine 21-jährige Kundin in einem Bad Windsheimer Hotel mit einer Massage behandeln. Hierbei soll der 44-jährige Masseur übergriffig geworden sein und die Kundin mehrfach unsittlich im Intimbereich berührt haben. Erst nach mehrfacher Aufforderung durch die 21-Jährige hätte er von ihr abgelassen. Nachdem sich die 21-Jährige Angehörigen anvertraute, erstatte sie umgehend Anzeige bei der Polizeiinspektion Bad Windsheim. Der 44-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, aufgrund des Verdachts der Vergewaltigung, gegen den Tatverdächtigen aufgenommen. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der 44-Jährige einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

