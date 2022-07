Crailsheim. Ein 42-Jähriger Mann hat nach Polizeiangaben am vergangenen Montagabend kurz vor 19 Uhr in einem Freibad in der Straße Badwiesen (Crailsheim-Kreßberg) vor Zeugen mehrfach geschlagen. Zuvor war es offenbar zum Streit zwischen dem zehnjährigen Jungen und dem Kind des 42-Jährigen gekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann wollte anschließend das Bad verlassen, konnte von den Mitarbeitern jedoch aufgehalten werden. Ihm droht nun eine Strafanzeige.



Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Im Discounter Randalierer verletzt Kunden Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kunden verletzt Brutaler Randalierer im Discountermarkt Mehr erfahren