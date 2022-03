Mann betritt die Fahrbahn und wird angefahren

Leuzenbonn. Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Kleinkraftrad musste ein 68-jähriger Mann am Donnerstagabend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 68-Jährige befand sich gegen 18 Uhr im Rothenburger Stadtteil Leuzenbronn auf einem Gehweg, als ein 20-jähriger mit einem Kleinkraftrad in den Ort hineinfuhr. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand trat der Fußgänger mit erhobenen Armen winkend auf die Fahrbahn, um den Mopedfahrer auf die aus seiner Sicht überhöhte Geschwindigkeit aufmerksam zu machen. Der 20-Jährige konnte trotz einer Vollbremsung dem Fußgänger nicht mehr ausweichen. Bei der Kollision stürzten beide auf die Fahrbahn. Der 68-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen. Über gravierende Verletzungen des 20-Jährigen ist nichts bekannt. Am Zweirad entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Zur Klärung des exakten Geschehensablaufes ordnete die Staatsanwaltschaft die Unfalluntersuchung durch einen Sachverständigen an. Das Kleinkraftrad wurde zu Beweiszwecken sichergestellt, wie die Polizei mitteilte.

