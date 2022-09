Mann bei Schlägerei in Crailsheim schwer verletzt

Crailsheim. In der Nacht auf Samstag kam es gegen 0.40 Uhr auf dem Volksfestplatz in Crailsheim zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Im Rahmen der zunächst verbalen Auseinandersetzung schlug ein 23-jähriger Mann einen 37-Jährigen. Der 37-jährige Mann stürzte daraufhin und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Dabei wurde er verletzt und anschließend mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wo der Mann notoperiert werden musste. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollen sich unter Telefon 07361/5800 melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1