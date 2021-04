Lockdown verhindert öffentliche Premiere

Feuchtwangen. Nun treffen die aktuellen Bestimmungen – verkündet durch die Bayerische Staatsregierung am 13. April – auch den geplanten Spielbetrieb der Kreuzgangspiele Feuchtwangen. Durch die Verlängerung des Lockdowns bis einschließlich 9. Mai können die ersten beiden Vorstellungen des „Sams“ am 8. und am 9. Mai 2021 nicht vor Publikum gespielt werden.

Dennoch wird es eine interne Premiere geben: „Das Sams – Eine Woche voller Samstage“ ist für die Presse für die Berichterstattung am Samstag, 8. Mai, um 16.15 Uhr im Kreuzgang zu sehen.

Aktuelle Hinweise zur Spielzeit gibt es auf der Internetseite der Kreuzgangspiele: www.kreuzgangspiele.de/presse