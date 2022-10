Schwäbisch Hall. Ein 18-Jähriger befuhr am Freitag gegen 22.10 Uhr die Straße Im Wachholder in Schwäbisch Hall mit seinem PKW Smart. Aus bislang unbekannter Ursache blockierte die Lenkung des Elektroautos, und der 18-Jährige stieß gegen einen Telefonmast. Der junge Mann blieb unverletzt, aber an seinem Auto entstand Totalschaden. Der bei dem Unfall angerichtete Sachschaden beträgt etwa 25 000 Euro. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.

