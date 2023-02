Leiche mit Verbrennungen bei Bad Friedrichshall gefunden

Bad Friedrichshall. Nachdem ein Wohnmobil und eine Scheune am Freitag an der Kreisstraße 2140 bei Bad Friedrichshall in Brand geraten waren, wurde während der Löscharbeiten eine Leiche mit starken Verbrennungen direkt neben dem Fahrzeug aufgefunden. Zuvor hatten Anrufer gegen 11.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung am Brandort gemeldet. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren schnell vor Ort. Zwischenzeitlich ist das Feuer gelöscht. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen übernommen und versucht nun herauszufinden, wie es zu dem Brand kommen konnte.

