Leiche in abgebranntem Haus gefunden

Gerabronn. Ein Mann war nach einem Brand in Gerabronn vermisst worden. Nun wurde eine Leiche in dem abgebrannten Gebäude im Ortskern entdeckt. In Gerabronn (Haller Landkreis) hatte es in der Nacht zu Dienstag in einem Wohnhaus gebrannt (die FN berichteten).

Die Bergung der Leiche sei schwierig gewesen, da das Gebäude stark einsturzgefährdet war. Ob der Verstorbene die vermisste Person ist, hat die Polizei noch nicht bestätigt. Es werde noch von der Kripo ermittelt. In dem Haus soll nur eine Person gewohnt haben, ein Mann sei dort alleine gemeldet gewesen.