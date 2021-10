Lebensbedrohlich: Alte Dame aus hilfloser Lage befreit

Rothenburg ob der Tauber. Polizeibeamte aus Rothenburg öffneten am Sonntag die Wohnungstüre einer 88-jährigen Rentnerin, nachdem sich diese offensichtlich in lebensbedrohlicher Lage befand. Nachbarn hatten die Polizei informiert, weil das Licht in der besagten Wohnung am Vorabend nicht wie üblich gelöscht worden war.

Als die Beamten am Morgen nochmals an der Zugangstüre klopften und riefen, hörten sie leises Wimmern aus dem Inneren. Man entschied sofort zu handeln und trat die Türe auf. Die alte Dame war gestürzt und so eingeklemmt, dass sie sich nicht selbst befreien konnte.

Die merklich dehydrierte und am Kopf leicht verletzte Wohnungsinhaberin wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beschädigte Türe wurde bei Einsatzende von der Feuerwehr wieder instand gesetzt.

Die Polizei würdigt in ihrem Bericht den Einsatz der aufmerksamen Nachbarn, die sich kümmerten und rechtzeitig die Rettungskräfte informierten.

