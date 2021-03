  Lasterfahrer bricht bewusstlos zusammen

Ohrenbach. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Montag, 1. März, gegen 3.50 Uhr, die A 7 in Richtung Würzburg. Kurz vor der Rastanlage Ohrenbach wurde ihm anscheinend übel und er fuhr auf die Rastanlage. Dort hatte er seinen Lkw nicht mehr unter Kontrolle und krachte gegen den Mast eines Vordaches. Er stieg aus und wurde kurz bewusstlos.

Der Mann erholte sich, ging in die Rastanlage, wo er wieder bewusstlos zusammenbrach und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt wurde. Von dort wurde er ins Krankenhaus Rothenburg gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer wurden glücklicherweise nicht gefährdet. Der Sachschaden an Fahrzeug und Gebäude wurde auf rund 30 000 Euro geschätzt.

