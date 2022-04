Landwirt wegen Tierquälerei zu Bewährungsstrafe verurteilt

Ansbach/Rothenburg. Ein Landwirt aus Neusitz (Landkreis Ansbach) ist wegen der tödlichen Vernachlässigung von rund 160 Rindern zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren und zu lebenslangem Tierhaltungsverbot verurteilt worden. Die Tiere seien qualvoll zugrunde gegangen, sagte Richter Armin Abendschein am Mittwoch am Amtsgericht in Ansbach. Der Bericht des Veterinäramts im Prozess um die tödliche Vernachlässigung der Mastrinder hat vor Gericht weitere Details zu den notleidenden Tieren ans Licht gebracht. Einige der im Stall gefundenen Knochen seien mindestens ein Jahr alt gewesen, sagte die Expertin des zuständigen Veterinäramts vor dem Amtsgericht in Ansbach. Der heute 44-jährige Landwirt hatte über einen längeren Zeitraum seine mehr als 200 Rinder nicht ordentlich mit Wasser und Futter versorgt. Weil der Landwirt einem Gutachter zufolge an einer Depression litt, war er zu dem Zeitpunkt vermindert schuldfähig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

