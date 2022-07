Lagerhallendach auf dem Heßlachshof in Brand geraten

Dörzbach.. Ein Feuer in einer Schreinerei wurde der Polizei am Dienstag, gegen 16.20 Uhr, im Weiler Heßlachshof bei Dörzbach gemeldet. Dort war es im Bereich des Daches einer Lagerhalle zu einem Brand gekommen. Der Besitzer des Anwesens verständigte umgehend die Feuerwehr und begann damit, selbst die Flammen zu bekämpfen. Durch das rasche Handeln und die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass sich das Feuer ausbreitete. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 10 000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Neben Polizei und den umliegenden Feuerwehren, war vorsorglich auch der Rettungsdienst am Brandort.

