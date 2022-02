Künzelsau: War Brandstiftung versuchter Mord?

Mulfingen. Wegen versuchten Mordes ermittelt seit dem Wochenende das Kriminalkommissariat Künzelsau. Wollte ein Brandstifter, der ein Mehrfamilienhaus in Künzelsau ansteckte, gezielt jemanden töten?

Bislang ist bekannt, dass eine bislang unbekannte Person in der Nacht zum Sonntag gegen ein Uhr die Tür eines Mehrfamilienhauses in der Weinbergstraße angezündet hat. Die Bewohner wurden durch den Brandgeruch wach und konnten das Feuer rasch löschen. Dennoch wurde eine Person leicht verletzt. Da die Polizeibeamten an der Tür Brandbeschleuniger feststellten, laufen nun die polizeilichen Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes auf Hochtouren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1