  Kommunales Testzentrum startet am Mittwoch

Schwäbisch Hall. Die Stadt Schwäbisch Hall hat ein kommunales Testzentrum eingerichtet, in dem sich das Personal von örtlichen Kitas und Schulen sowie Bürgerinnen und Bürger per Antigenschnelltest auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen können. Beim Betrieb des Testzentrums kooperieren die Stadt Schwäbisch Hall, das Deutsche Rote Kreuz, die AWO, Apotheken sowie einige ortsansässige Unternehmen, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derzeit in Kurzarbeit sind. Zusätzlich unterstützen Ehrenamtliche im Testzentrum.

„Es zeichnet sich ab, dass Schnelltests neben Hygienemaßnahmen in den kommenden Wochen die schrittweise Öffnung der von den Corona-Einschränkungen betroffenen Branchen begleiten werden. Mit dem kommunalen Testzentrum möchten wir Bürgerinnen und Bürgern Schwäbisch Halls einen zügigen und unkomplizierten Zugang zu Schnelltests bieten, zusätzlich zu den Testmöglichkeiten, die einzelne Arztpraxen oder Apotheken anbieten“, sagt Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim.

Das kommunale Testzentrum in Schwäbisch Hall befindet sich in der Mensa des Schulzentrums West. Eine Terminvereinbarung ist momentan nicht notwendig, vor Ort könne es jedoch zu Wartezeiten kommen. so die Stadt in einer Pressemitteilung. Aktuelle Informationen gibt es auf der Webseite www.schwaebischhall.de/testzentrum

Am kommunalen Testzentrum werden nur Menschen getestet, die symptomfrei sind, beim Eintritt wird Fieber gemessen. Wer Symptome einer Coronavirus-Infektion hat, wendet sich direkt an den Hausarzt bzw. das Gesundheitsamt.

Die Ergebnisse des Schnelltests werden nach einer kurzen Wartezeit mitgeteilt und eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt.