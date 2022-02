Gegen 18.10 Uhr wollte nach Polizeiangaben am Samstag ein 19 Jahre alter Fahrer eines Opels in Schwäbisch Hall von der Ellwanger Straße nach links in die Schenkenseestraße einbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Hall-Hessental kommenden Mercedes einer 53 Jahre alten Frau.

Bei der folgenden Kollision wurde eine Mitfahrerin in dem Opel eingeklemmt und

...