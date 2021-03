  Klinik hat bereits fast alle Mitarbeiter getestet

Rothenburg ob der Tauber. Die vom Gesundheitsamt Ansbach für die "ANregiomed" Klinik Rothenburg angeordnete Reihentestung auf mögliche Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 konnte am Wochenende nahezu vollständig abgeschlossen werden.

Die Patientinnen und Patienten wurden laut Pressemitteilung am Freitag abgestrichen, nahezu alle Beschäftigten fanden sich am Samstag zur Testung ein. Mit den vollständigen Ergebnissen werde in den kommenden Tagen gerechnet.

„In einer kurzfristig organisierten Reihentestaktion ist es uns bereits am Samstag gelungen, 376 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu testen, darunter auch Schüler und Hilfskräfte“, sagt Amelie Becher, kaufmännische Direktorin der Klinik Rothenburg. Beschäftigte mit besonders langen Arbeitswegen und alle, die aus anderen triftigen Gründen nicht an die Klinik kommen konnten, sind heimatnah bei Ihrem Hausarzt oder im lokalen Testzentrum abgestrichen worden.“

Hintergrund: In der Klinik wurden zahlreiche Corona-Fälle festgestellt; der OP-Betrieb wurde in der vergangenen Woche gestoppt (die FN berichteten).