Klinik-Besuchsverbot wieder aufgehoben

Rothenburg. Das generelle Besuchsverbot für Patientinnen und Patienten der Klinik Rothenburg ist aufgehoben. Ab sofort sind wieder Patientenbesuche durch eine registrierte Kontaktperson während der Besuchszeit möglich. Allerdings bleiben aufgrund der insgesamt steigenden Zahl der Corona-Infektionen in Landkreis und Stadt Ansbach die erweiterten Schutzmaßnahmen für Besucher und Begleitpersonen aller Einrichtungen von ANregiomed weiterhin in Kraft.

Auf den Normalstationen aller Kliniken sowie in der Kurzzeitpflege der Praxisklinik Feuchtwangen sind Patientenbesuche durch eine registrierte Kontaktperson täglich zwischen 15 bis 18 Uhr möglich. Besuche auf den Intensivstationen sind wegen der erhöhten Schutzbedürfnisse nur in Ausnahmefällen möglich.

