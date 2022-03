Kind im Auto: Pkw macht sich selbstständig

Crailsheim. Eine 23-Jährige parkte am Mittwoch kurz vor 14 Uhr ihren Pkw der Marke VW in der Grabenstraße und ließ dabei den Motor laufen. Aus bislang unbekannten Gründen machte sich der Wagen scheinbar trotz angezogener Handbremse selbstständig und fuhr rückwärts auf die Straße ein. Dabei saß im Wagen noch ein zweijähriger Junge. Passanten konnten den Pkw anhalten. Die eingesetzte Polizeistreife rief die Feuerwehr zu Hilfe. Diese öffnete dank der Hilfe eines Passanten die Wagentür, so dass der Junge aus dem Auto befreit werden konnte. Sachschaden entstand nicht.

