Keine Belege für Lebendgeburt: Toter Fötus wurde gefunden

Jagsthausen. Mitarbeiter einer Firma in Jagsthausen fanden am Samstagnachmittag einen männlichen, toten Fötus am naheliegenden Ufer der Jagst. In einem kleinen Waldgebiet in der Nähe einer Pumpstation in der Hermann-Jung-Straße wurde der Fötus gegen 13.30 Uhr zusammen mit Hygieneartikeln in Plastiktüten entdeckt. Eine Obduktion am Sonntag ergab, dass keine Belege für eine Lebendgeburt vorliegen. Stattdessen wird von einer Fehl- beziehungsweise Totgeburt ausgegangen. Es konnten keine äußeren Verletzungszeichen und somit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt werden. Hinweise auf die Identität der Eltern konnten bislang nicht erlangt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1