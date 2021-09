Ilshofen. Ein 15-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 8.10 Uhr mit seiner Herkules den Feldweg von Eckartshausen kommend in Richtung Ilshofen. An der Kreuzung mit dem Verbindungsweg nach Gaugshausen übersah er einen vorfahrtsberechtigten

64-jährigen Fahrer eines Klein-Schulbusses.

Bei dem folgenden Unfall wurde der 15-Jährige schwerverletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

Die Insassen im Kleinbus blieben unverletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 3000 Euro beziffert.