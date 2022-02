Vellberg. Nach drei Bränden in Vellberg-Lorenzenzimmern (Landkreis Schwäbisch Hall) sitzt ein Jugendlicher wegen Verdachts auf Brandstiftung in Untersuchungshaft. Das berichtete der SWR. In den vergangenen Wochen brannten nach Polizeiangaben zwei Scheunen und ein Holzstapel. Der Tatverdächtige bestreitet die Vorwürfe, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen dauern weiter an.

