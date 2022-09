Crailsheim. Auf dem Fränkischen Volksfest in Crailsheim kam es am Samstag gegen 21 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer vierköpfigen Gruppe und zwei weiteren Personen. Im Laufe der Auseinandersetzung schlug ein 21-Jähriger seinem 17-jähgrigen Kontrahenten mit einem Bierkrug gegen den Kopf. Der Jugendliche wurde dadurch verletzt und begab sich selbstständig in eine Klinik. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen, Zeugen sollen sich unter Telefon 07951/480-0 melden.

