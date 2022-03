 Jugendliche werfen Feuerwerkskörper auf Cabrio-Fahrerin

Schwäbisch Hall. Eine Gruppe mit fünf bis sechs Jugendlichen war nach Polizeiangaben am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr im Bereich des Haller Schulzentrums in der Berliner Straße unterwegs. Einer der Jugendlichen warf einen Feuerwerkskörper in ein am Straßenrand stehendes VW Cabrio. Der Feuerwerkskörper fiel auf die 31-jährige Fahrerin des Cabrios, wodurch diese leicht verletzt wurde.

Die Jugendlichen entfernten sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.