Jäger mit Langwaffe durch Rothenburg

Rothenburg. Die Polizei Rothenburg erreichte am Freitagabend eine Mitteilung über eine Person mit Langwaffe im Bereich des Marktplatzes in Rothenburg. Es erfolgte eine sofortige Fahndung mit einer Vielzahl an Einsatzkräften im Innenstadtbereich nach dem Mann, der jedoch nicht mehr angetroffen werden konnte. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Person um einen Jäger handelte, der über einen entsprechenden Erlaubnisschein zum Führen einer solchen Waffe verfügt. Es wird nun aufgrund eines Verstoßes gegen die Transportbestimmungen von Waffen ermittelt. Für die Bevölkerung bestand nach Angaben der Polizei zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

