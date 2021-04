Inzidenz liegt beim Faktor 204

Hohenlohekreis. Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage im Hohenlohekreis: die 7-Tages-Inzidenz lag am Mittwoch beim Faktor 204,2 pro 100 000 Einwohner. Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat am Mittwoch, insgesamt 56 neue Corona-Infektionsfälle an das Landesgesundheitsamt gemeldet. Die Altersverteilung der Fälle der vergangenen Woche schlüsselt sich wie folgt auf: Alter 0 bis 9, 6,96 Prozent der Fälle), 10 bis 19, 12,61; 20 bis 29, 21,74; 30 bis 39, 10,87; 40 bis 49, 17,39; 50 bis 59, 12,61; 60 bis 69, 10,87; 70 bis 79, 4,78; 80 bis 89, 2,17.

AdUnit urban-intext1