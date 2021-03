Der Inzidenzwert für die Stadt Crailsheim hat am Montag den Wert von 390 überschritten. Vor allem Infektionen in Betrieben sowie in Gemeinschaftsunterkünften gelten derzeit als Haupttreiber der Pandemie. Dies teilte die Stadtverwaltung mit.

Insgesamt 69 Neuinfektionen zählte das Gesundheitsamt des Landkreises Schwäbisch Hall am zurückliegenden Wochenende

...