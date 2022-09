Rothenburg. In der Nacht auf Montag wurden in Rothenburg zwei Fahrzeuge stark beschädigt. Auf deren beiden Frontscheiben wurde so stark eingeschlagen, dass diese sternförmig splitterten. Am Parkplatz P1 wurde die Scheibe eines BMW X3 angegangen und am Lidl Parkplatz wurde die Scheibe und die Motorhaube eines BMW 116 stark beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro am X3 und rund 3000 Euro am 116er. Hinweise gehen an die Polizei Rothenburg unter Telefon 09861/971-0.

