In Künzelsau frische Luft statt Diesel tanken

Künzelsau. Wasser und Luft statt Diesel und Benzin: Bei der Fahrrad-Dankstelle von "Hohenlohe for Future" gibt es CO 2 -neutrale Antriebsmittel für die Mobilität. Am Samstag, 18. Juni, von 10 bis 12 Uhr können Radfahrende am Alten Rathaus in Künzelsau eine kleine Pause einlegen, um ihren Wasservorrat kostenlos auffüllen, die Reifen aufpumpen und die Kette ölen zu lassen – alles selbstverständlich kostenlos.

„Wir wollen den Radfahrern einfach Danke sagen, dafür, dass sie sich für eine klimafreundliche Mobilität in ihrem Alltag und ihrer Freizeit entschieden haben“, erklärt Friederike Höhn das Konzept. „Wer Rad fährt und das Auto stehen lässt, leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels der Pariser Klimaziele.“

Die Aktion findet im Rahmen des dezentralen Aktionswochenendes für eine soziale und klimagerechte Mobilitätswende statt. In ganz Deutschland gibt es dazu unterschiedliche Aktionen rund um Mobilität, klimafreundliche Fortbewegung und für eine Veränderung in der Verkehrspolitik. Weitere Aktionen und Informationen dazu gibt es unter wald-statt-asphalt.de und #MobilitätswendeJetzt!