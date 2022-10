In Künzelsau drei Gebäude mit Graffiti beschmiert

Künzelsau. Für einen Sachschaden an mehreren Objekten in der Künzelsauer Innenstadt sorgten Unbekannte am vergangenen Wochenende. Der oder die Täter begaben sich zwischen 14 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Montag in die Hauptstraße und den Mühlgrabenweg sowie in den Bereich "Unterer Markt". Dort wurden die Fassaden und Schaufenster von drei Gebäuden mit roter und blauer Farbe beschmiert. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sollen sich unter Telefon 07940/9400 beim Polizeirevier Künzelsau melden.

