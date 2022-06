Im Hohenlohekreis: Gratis Kirschen pflücken mit dem „Gelben Band“

Hohenlohekreis. Dort, wo das „Gelbe Band“ von den Eigentümern an den Obstbäumen angebracht ist, darf für den Eigenbedarf in haushaltsüblichen Mengen geerntet werden. Das vitaminreiche und gesunde Obst findet so eine sinnvolle Verwertung und verdirbt nicht. Heimisches Obst verhindert lange Transportwege und leistet somit einen Beitrag zum Klimaschutz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Obst ernten inmitten von Vogelgezwitscher und summenden Insekten ist ein schönes Naturerlebnis“, sagt Monika Göltenboth vom Landwirtschaftsamt des Hohenlohekreises, die das Projekt betreut. „Der Lebensraum Streuobstwiese ist ein Paradies für viele Tier- und Pflanzenarten und sorgt für den Erhalt vieler alter Obstsorten – wichtig für die heimische Biodiversität. Gerade die Nutzung des Obstes sorgt auch für Wertschätzung und Erhalt dieses ökologisch sehr wichtigen Lebensraumes.“

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hohenlohekreis Gelbes Band – freie Hand Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Obst soll nicht verfaulen Aktion Pflück mich! startet wieder in Bad Mergentheim Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Stadt Bad Mergentheim beteiligt sich an Aktion „Pflück mich” Mehr erfahren

Nach den Süßkirschen im Juni geht das Obstjahr weiter mit dem Steinobst Sauerkirschen, Mirabellen, Pflaumen und Zwetschgen. Mit dem Klarapfel beginnt schon im August die Kernobsternte und dauert – sortenabhängig – bis Ende Oktober. Auch die ersten frühen Birnen können schon Ende August gepflückt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beim Abernten von Bäumen, die mit dem gelben Band gekennzeichnet wurden, sind drei Regeln zu beachten: 1. Es dürfen keine Äste abgebrochen oder Bäume beschädigt werden. 2. Die Grundstücke dürfen nicht verschmutzt und müssen so wieder verlassen werden, wie sie angetroffen wurden. 3. Das Abernten auf den fremden Grundstücken geschieht auf eigene Gefahr.

Die Obstwiesenbesitzer erhalten das Gelbe Band bei den Gemeindeverwaltungen, dem Landschaftserhaltungsverband, bei Fachwarten des Obst- und Gartenbauvereins und beim Landwirtschaftsamt.