Hund beißt in Rothenburg Frau in den Arm

Rothenburg. In der Erlbacher Straße in Rothenburg kam am Montag gegen 17.30 Uhr einer 22-jährigen Rothenburgerin eine unbekannte Frau mit einem großen braunen Hund entgegen, der an der Leine geführt wurde. Der Hund zog die Hundehalterin mit und biss die 22-jährige in den Arm. Die Frau, die den Hund an der Leine führte, ging einfach weiter. Die gebissene Frau begab sich zur Behandlung in das Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, da die Hundehalterin noch nicht ermittelt werden konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1