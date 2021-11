Holzschuppen abgebrannt

Schrozberg. Kurz nach 12 Uhr am Dienstag wurde der Brand eines Holzschuppens auf einem Gartengrundstück an der Oberstettener Straße in Schrozberg gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Schrozberg war mit sechs Fahrzeugen und 30 Wehrleuten vor Ort im Löscheinsatz. Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Die Polizei Blaufelden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 07953/925010 entgegengenommen.

