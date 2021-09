Rothenburg. Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen Freitag, zirka 17 Uhr, und Samstag, zirka 7.15 Uhr, in der Mannstraße in Rothenburg ein hochwertiges Pedelec. Das Pedelec der Marke „HNF-Nicolai“, Farbe schwarz, war auf einer Fahrradhalterung am Heck vom geparkten Pkw des 57-jährigen Geschädigten angebracht. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Rothenburg unter Telefon 09861/971-0 melden.

