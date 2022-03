Heizöl in Regenklärbecken gelaufen

Hollenbach. Aufgrund eines Unfalles beim Betanken einer mobilen Heizanlage auf einem Firmengelände in Hollenbach (Hohenlohekreis) durch ein externes Unternehmen, traten am Montag circa 450 Liter Heizöl aus. Das Heizöl floss daraufhin in ein Regenklärbecken. Unter der Leitung des Kreisbrandmeisters konnten die Freiwilligen Feuerwehren der Abteilungen Mulfingen und Künzelsau das Heizöl noch in dem Regenklärbecken binden. Somit bestand glücklicherweise keine Gefahr für das Regenrückhaltebecken oder gar den Hollenbach. Weiterhin waren das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, Streifen des Polizeireviers Künzelsau, des Polizeipostens Krautheim sowie des Fachbereiches Polizeipräsidium Heilbronn, Gewerbe/Umwelt vor Ort.

