Grünen Traktor gestreift: Unfallzeugen gesucht

Schrozberg. Eine 62-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr die L1005 von Leuzendorf in Richtung Spielbach. Hier wollte sie einen grünen Traktor überholen, welcher in die gleiche Richtung unterwegs war. Während des

Überholvorganges streifte die 62-Jährige den Traktor, wodurch es an ihrem Fahrzeug zu einem Sachschaden in bislang unklarer Höhe kam. Die Fahrerin des Opel fuhr weiter und verständigte im Anschluss die Polizei.

Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich der Fahrer des grünen Traktors oder andere Zeugen des Verkehrsunfalls unter der Telefonnummer 07951 / 4800 melden.

