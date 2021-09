Am Dienstag gegen 16.55 Uhr wurde der Polizei der Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Gaildorf-Unterrot in der Hauptstraße gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Scheune, welche sich über einer Stallung befand in Brand. Der Brand griff danach auf den Dachstuhl des Wohnhauses über.

Durch den Brand wurde der Stall komplett zerstört und auch

...