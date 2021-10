Glück im Unglück: Geldbeutel fliegt auf Autobahn davon

Rothenburg. Unversehrt und vollständigen Inhalts konnte eine Verkehrsteilnehmerin am Samstag ihre Geldbörse bei der Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber wieder entgegennehmen. Im Baustellenbereich zwischen Wörnitz und Rothenburg musste die Frau verkehrsbedingt bremsen und sah ihre Geldbörse über die Windschutzscheibe und Motor-haube auf die Fahrbahn fliegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sofort war ihr klar, dass sie die Geldbörse vor Fahrtbeginn auf dem Autodach abgelegt hatte. In ihrer Not wandte sie sich an die Beamten der Polizeiinspektion Rothenburg, die das gute Stück auffinden und der Verliererin zurück bringen konn-ten.