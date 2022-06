Gleisbaumaschine gerät im Öhringer Bahnof in Brand

Öhringen. Im Bereich des Öhringer Bahnhofs kam es an diesem Mittwoch gegen 12.40 Uhr zu einem Zwischenfall mit einer brennenden Gleisbaumaschine. Bisherigen Informationen zufolge geriet eine in Richtung Öhringen fahrende Baumaschine aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die aus Richtung Crailsheim kommende Zugeinheit wurde kurz vor dem Bahnhof Öhringen auf Gleis 4 gezielt zum Entgleisen gebracht. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen in der Gleisbaumaschine oder in der näheren Umgebung. Der Bahnhof wurde für den Zugverkehr komplett gesperrt und durch Beamte der Landes- und Bundespolizei geräumt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden ist, ebenso wie die Ursache des Vorfalls, Gegenstand der Ermittlungen.

