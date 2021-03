  Gespannter Zapfschlauch beschädigt Tanksäule

Landkreis Ansbach. Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Mittwoch, 24. März gegen 15.10 Uhr in Lohr nahe Rothenburg ob der Tauber. Hierbei tankte ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug an der Tankstelle in Lohr. Nach dem Tanken fuhr er los, hatte aber vergessen, dass der Tankschlauch noch im Tankstutzen seines Fahrzeugs steckte. Der Schlauch riss ein, schnellte zurück und beschädigte die Zapfsäule.

Der Fahrer setzte seine Fahrt fort ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Das Kennzeichen des Fahrzeugs konnte ermittelt werden, die Feststellungen bezüglich des Fahrers laufen noch.

