Rothenburg. Durch einen anonymen Hinweis wurde der Polizei am Freitag, 19. März gegen 19.45 Uhr eine Corona-Party in einer Gaststätte in Rothenburg ob der Tauber mitgeteilt. Vor Ort konnte in der Gaststätte eine private Geburtstagsparty mit 25 Erwachsenen und neun Kindern festgestellt werden. Nach erfolgter Identitätsfeststellung wurde die Veranstaltung aufgelöst und alle Beteiligten erhielten einen Platzverweis. Gegen alle Beteiligten werden Anzeigen gefertigt, teilte die Polizei mit.

